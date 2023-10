Tchad : l'ONAPE encourage l'employabilité des jeunes du 7e arrondissement à N’Djamena

Sous le thème "Informer pour Mieux Orienter," cette activité vise à promouvoir l'employabilité des jeunes, à lutter contre le chômage et à permettre aux jeunes du septième arrondissement de découvrir et d'exploiter les offres de l'ONAPE en matière d'emploi des jeunes.



Pour Hamid Nassour Adam, coordinateur de la société civile pour le développement du septième arrondissement, l'emploi est la principale préoccupation des jeunes pour satisfaire leurs besoins sociaux. C'est dans cette optique que nous avons lancé un projet qui a conduit à l'événement d'aujourd'hui en collaboration avec l'ONAPE, dans le but de sensibiliser les jeunes du septième arrondissement aux opportunités d'emploi offertes par l'ONAPE.



Abdallah Chidi Djorkodei, directeur général de l'ONAPE, explique que par le biais de cette série d'activités, l'ONAPE cherche à devenir un acteur clé de la politique de l'emploi dans un environnement économique souvent difficile. Il souligne que cette journée de sensibilisation est organisée spécifiquement pour les jeunes diplômés et les demandeurs d'emploi du septième arrondissement de N'Djamena.