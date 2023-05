Tchad : l'ONAPE encourage l'inclusion financière des femmes à travers des crédits à taux zéro

Le directeur général de l'ONAPE, M. Sadick Brahim Dicko, a déclaré que l'inclusion financière des femmes est l'un des volets du programme d'auto-emploi de l'office. Ce volet vise à promouvoir l'auto-emploi des femmes et à garantir leur insertion socio-économique en adoptant un système de financement direct sous forme de crédit à un taux d'intérêt zéro, remboursable sur plusieurs mois en fonction de l'évolution du marché.



Chaque femme a reçu un chèque d'une valeur de 200 000 francs CFA, payable sur 12 mois, pour soutenir leurs activités génératrices de revenus. Le directeur général de l'ONAPE a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de cet argent pour améliorer leur situation financière et à respecter leur engagement de rembourser volontairement.



Les maires des 5 communes ont exprimé leur gratitude envers l'ONAPE pour son action en faveur des femmes de leur communauté. Cette initiative de renforcement des capacités et d'inclusion financière contribue à l'émancipation économique des femmes et renforce leur rôle dans le développement de leur communauté.