Tchad : l'ONAPE forme les demandeurs d'emploi en fabrication de four et séchoir scolaire

Le directeur de l'emploi, de la formation professionnelle et du perfectionnement de l'ONAPE, Nekissia Siama, explique que le problème de l'emploi des jeunes dans un contexte socio-économique, sécuritaire et sanitaire très difficile est l'une des préoccupations de l'Office.



Pour lui, si toutes les opportunités sont identifiées, bien coordonnées, bien expliquées et bien exploitées, elles pourraient générer des milliers d'emploi à court terme, à moyen et long terme.



Nekissia Siama exhorte les participants à s'unir autour d'un projet afin de chercher des financements auprès des bailleurs de fonds et surtout auprès de l'ONAPE à travers son programme d'appui.



À l'issue de la cérémonie, les participants ont formulé des recommandations, notamment à l'ONAPE : rendre pérenne l'initiative, les aider à s'installer ou leur permettre d'acquérir des matériels.



Au centre Promosol, il est suggéré d'agrandir l'atelier pour accueillir un nombre important d'apprenants à la fois, d'accepter et d'accompagner l'ONAPE dans toutes les activités de formation pouvant aider les jeunes.



À la mairie, il est préconisé d'accompagner l'ONAPE à travers son bureau annexe de Walia dans toutes activités en faveur des jeunes, créer un service de vulgarisation des énergies renouvelables au sein de la mairie, ouvrir un atelier et recruter des jeunes en vue de fabriquer les fours et séchoirs solaires pour faciliter l'accès des ménages à cette technologie.