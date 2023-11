Tchad : l'ONAPE lance la 5ème édition de sa formation en électricité bâtiment

Le Directeur Général de l’ONAPE, Abdallah Chidi Djorkodeï, a souligné l'importance de cette initiative : « Cette formation est un témoignage de notre engagement envers la formation et la requalification des jeunes. Notre objectif est de leur fournir les compétences nécessaires pour s’autonomiser, sortir du chômage et de l’oisiveté, conformément à notre slogan 'Un jeune - une qualification - un emploi'. »



La formation vise à renforcer les capacités et à offrir une reconversion professionnelle aux demandeurs d'emploi et aux chômeurs de longue durée. Elle s'inscrit dans la démarche de l'ONAPE de combattre le chômage des jeunes tout en facilitant leur insertion sociale, économique et professionnelle.



Djorkodeï a déclaré que cette formation constitue une étape essentielle pour permettre aux jeunes de s'engager dans des carrières professionnelles viables et de contribuer efficacement à la société.