Tchad : l'ONAPE lance une campagne de collecte de données sur l'emploi auprès des entreprises locales

Lors du lancement de cette campagne, le directeur général de l'ONAPE, Sadick Brahim Dicko, a précisé que cette prospection vise à collecter des informations auprès des entreprises et des partenaires concernant les offres d'emploi, les offres de stage, les postes vacants et les besoins de recrutement à court et moyen terme.



Selon le directeur, ces informations sont essentielles pour résoudre la problématique de l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des diplômés. Ces données seront ensuite intégrées dans une base de données de l'ONAPE et permettront de développer de nouvelles stratégies de reconversion et de requalification pour les demandeurs d'emploi de longue durée, a-t-il ajouté.



Les données collectées lors de cette campagne permettront à l'ONAPE d'anticiper les besoins en main-d'œuvre des entreprises et de préparer les demandeurs d'emploi et les jeunes diplômés à répondre rapidement aux sollicitations.



Sadick Brahim Dicko en appelle aux chefs d'entreprise pour accueillir les agents prospecteurs et les conseillers en emploi de l'ONAPE déployés pour l'occasion, en leur garantissant que les informations collectées seront traitées de manière confidentielle et professionnelle.