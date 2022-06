Tchad : l’ONAPE octroie des crédits agricoles aux producteurs du Mayo-Kebbi Est

Les producteurs du Mayo-Kebbi Est vont bientôt bénéficier d’un financement de 104 millions de FCFA. La cérémonie de lancement y relative a eu lieu ce mardi 14 juin 2022, à l’agence de l’Office National de la Promotion de l’Emploi (ONAPE) de Bongor.



Elle était présidée par le secrétaire général de la province, en présence des autorités administratives, militaires, traditionnelles et les bénéficiaires.



Le chef d’agence ONAPE de Bongor, Moumine Saleh Mahamat, dans son mot de circonstance, dit que la campagne agricole ainsi lancée est une activité principale de l’ONAPE. Elle traduit la volonté des plus hautes autorités du Tchad, à assurer une autosuffisance alimentaire à la population. Il sollicite le soutien incontournable des autorités administratives et traditionnelles, pour la réussite de la campagne agricole 2022-2023.



Le secrétaire général de la province du Mayo-Kebbi Est, Djingar Gaspard, lançant la campagne, a déclaré que la politique du gouvernement du Tchad est d’encourager les paysans les plus courageux et fidèles au remboursement des crédits qui leur sont alloués à échéance.



Selon Djingar Gaspard, c’est dans l’optique d’insuffler une dynamique dans les foyers, et renforcer la résilience des associations et groupements pour une autosuffisance alimentaire, que le ministère de la Fonction publique, de l’Emploi et du Dialogue social, à travers l’Office National de la Promotion de l’Emploi, octroie ces crédits agricoles aux citoyens.



Il exhorte les anciens bénéficiaires qui n’ont pas encore remboursé leurs crédits, de le faire pour faire bénéficier à la population de sa province qui, dans sa majorité, est exclue de ce crédit agricole.



Il faut noter que sur les 104 millions de FCFA alloués à la province, deux départements sur quatre sont concernés, à savoir le Mon-illi et le Mayo-Boneye, avec les cantons Mouta, Hollom Gamés, Kera et Youé, pour le premier, et les cantons Kim, Ham, les villages Kolobo, Djoumane et Eré, pour le second. Les deux autres départements sont exclus pour non remboursement des anciens crédits.