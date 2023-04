Tchad : l'ONAPE prépare les étudiants de l'université de Pala à l'emploi

L'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE), agence de Pala, a équipé pendant trois jours une centaine d'étudiants de l'Université de Pala avec une formation de renforcement des capacités axée sur les techniques de recherche d'emploi. Les travaux se sont déroulés au Centre Culturel Nicodème de Pala.



Selon le chef d'agence de l'ONAPE de Pala, Ahmed Djibrine Abba, cette formation de trois jours organisée par son institution au profit des étudiants de l'Université de Pala permet aux participants de mettre toutes les chances de leur côté en matière de recherche d'emploi et surtout de recrutement. Selon lui, l'objectif est de permettre aux étudiants de savoir déterminer les contours de leur projet professionnel, apprendre à utiliser et à maîtriser les outils de recherche d'emploi, la rédaction des CV, de la lettre de motivation, de construire les présentations et les sens de la communication.



Plus spécifiquement, il s'agit de préparer un entretien d'embauche (avant, pendant et après) et de construire son projet professionnel. Tout cela pour permettre aux étudiants en fin de formation à l'université de trouver un emploi et favoriser leur insertion professionnelle. Pour lui, les bénéficiaires peuvent s'insérer comme des jeunes dans la vie active.



Le Secrétaire Général de la province du Mayo Kebbi Ouest, Sadik Abdraman Kathir, s'est félicité de l'organisation de cette formation sur l'entrepreneuriat dans l'intérêt des étudiants de l'université de Pala.



Les participants, en majorité des étudiants en troisième année, ont acquis des connaissances leur permettant d'améliorer leurs stratégies de recherche d'emploi.