Tchad : l'ONAPE vulgarise sa mission dans la province du Lac

L'objectif pour l'ONAPE est de présenter à l'assistance les missions assignées à l'institution, restées méconnues par le public de la province et les partenaires directs notamment les chefs d'entreprises, les ONG et les demandeurs d'emploi.



Pour le chef de bureau de l'ONAPE de Bol, Abdelkarim Hassan Tchetté, l'ONAPE est une institution qui met en œuvre la politique du gouvernement en matière de l'emploi, la lutte contre le chômage, les sous-emploi et la pauvreté.



Le secrétaire général de la province du Lac, Yaya Ousmane Adoum, a relevé que les actions de l'ONAPE contribuent efficacement à réduire les vulnérabilités en milieu jeune mais aussi à la réalisation du programme politique du gouvernement axé sur une jeunesse forte, dynamique et entreprenante.