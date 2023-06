Tchad : l'ONASA et l'armée mobilisés pour distribuer 3000 tonnes de vivres aux réfugiés

Le général Ousmane Bahar Mahamat Itno, coordinateur de la zone Est d'opération, a déclaré : "Depuis le début de cette crise, nous n'avons pas pu dormir car le nombre de réfugiés augmente chaque jour. L'arrivée du Président de transition nous a réconfortés et nous sommes très mobilisés pour distribuer plus de 3000 tonnes de vivres en collaboration avec l'ONASA afin d'aider ces personnes vulnérables."



Djime Hissein Abdallah, chef des divisions planification et suivi des opérations, accompagné de son collègue Bokhit Bichara, chef des services gestion adjoint de l'ONASA, a souligné que cette opération répond à l'appel du Président de transition visant à montrer la générosité des Tchadiens envers leurs frères soudanais qui ont été chassés de chez eux par la guerre et ont trouvé refuge au Tchad.



Cette opération de distribution est une série d'actions lancées par l'ONASA pour venir en aide aux réfugiés soudanais.