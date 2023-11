Tchad : l'ONASA garantit la qualité de dons alimentaires destinés à la consommation

Suite à la réception de ces produits, l'ONASA a procédé à une collaboration étroite avec le Centre de Contrôle de Qualité des Denrées Alimentaires (CECOQDA) pour en vérifier la qualité. Après des analyses rigoureuses, le CECOQDA a attesté la conformité de ces denrées pour la consommation, confirmant ainsi l'engagement de l'ONASA envers la sécurité et la santé des citoyens tchadiens.



En outre, la Chine s'est engagée à faire un don additionnel de 2000 tonnes de riz pour l'année 2024. Ces actes philanthropiques continuent de cimenter les relations sino-tchadiennes et soulignent l'importance cruciale du soutien international dans la lutte contre l'insécurité alimentaire.



L'ONASA garantit que tous les dons futurs subiront un contrôle de qualité minutieux par le CECOQDA avant leur distribution à la population. L'objectif reste d'assurer que les produits alimentaires distribués répondent aux normes de qualité les plus strictes.



L'ONASA remercie la République Populaire de Chine pour son soutien considérable dans la bataille contre l'insécurité alimentaire et s'engage à poursuivre cette collaboration bénéfique pour le bien-être des Tchadiens.