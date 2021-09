Tchad : l’ONASA lance la vente de sacs de riz subventionnés pour aider les ménages

La vente subventionnée des produits alimentaires a été effectuée dans tous les magasins de stockage de l’ONASA. Elle s’adresse principalement aux ménages nécessiteux. La vente subventionnée s’inscrit dans le cadre de la politique sociale du gouvernement qui vise à soutenir les populations vulnérables. Par conséquent, toute commercialisation de ces produits aux grossistes de céréale est interdite, et ce conformément aux textes qui régissent l’organisation et le fonctionnement de l’Office.



Pour plus de transparence et d’équité dans les opérations de vente subventionnée, la direction générale de l’ONASA et ses partenaires ont mis sur pied des comités au niveau de tous les dépôts sur toute l‘étendue du territoire national. Ceux-ci sont chargés de vendre les denrées alimentaires aux ménages nécessiteux ainsi qu’aux familles aux revenus modestes. En ce qui concerne la ville de N’djamena, les opérations de ventes se déroulent dans les dépôts du quartier Chagoua.



Plusieurs guichets sont ouverts afin de réduire le temps de la procédure d’acquisition des produits alimentaires. Après les formalités d’identification, chaque ménage a droit à deux sacs au plus.



Le produit de cette vente permettra à l’Office de renouveler ses stocks pendant la période de récolte de céréales.