Tchad : l'ONECS dénonce les irrégularités et dévoile les chiffres d'enrôlement du Bac 2025

Série littéraire : 70 443 candidats

Série scientifique : 31 741 candidats

Série technique : 2 256 candidats

Féminin : 43 536 candidates

Masculin : 60 904 candidats

Le Directeur des Examens et Concours de l'ONECS, Dr Abakar Mahamat Hassaballah, a animé un point de presse pour dresser le bilan de l'enrôlement biométrique des candidats et présenter le calendrier du déroulement du Baccalauréat, session 2025.Lors de son intervention, il a rappelé que, malgré les progrès réalisés, des défis majeurs subsistent, notamment la sous-traitance des dossiers de candidature. Il a précisé : « Nous avons identifié des établissements d'enseignement du secteur public qui sous-traitent avec des candidats issus des classes de Seconde et de Première provenant d'établissements privés. Cette pratique nuit aux efforts déployés par l'ONECS pour l'organisation du Baccalauréat. »Il a assuré que « des travaux conséquents sont en cours » et que « bon nombre de ces candidats non éligibles ont été retirés du fichier. »Dr Abakar Mahamat Hassaballah a également dénoncé un phénomène de marchandage entre établissements reconnus et établissements non reconnus par les textes de la République. Ces établissements non autorisés ont tenté de faire inscrire leurs candidats au Baccalauréat via des écoles reconnues, en fusionnant les listes. Grâce aux mécanismes de contrôle renforcés mis en place, ces tentatives ont pu être détectées et neutralisées.Voici les statistiques provisoires de l'enrôlement des candidats pour le Baccalauréat, session 2025 :Répartition par genre :