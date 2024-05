Tchad : l'ONECS renforce la transparence et l'efficacité dans le système éducatif

Le Professeur Tikri a affirmé que son institution fonctionne bien et continue de remplir ses missions avec efficacité, rigueur et dévouement. Les principales missions de l'ONECS incluent l'authentification des diplômes, la traduction si nécessaire, l'établissement des équivalences des diplômes, l'organisation des examens nationaux d'entrée dans les établissements d’enseignement supérieur, la gestion des concours, et la représentation du ministère de tutelle aux différents examens et concours interministériels et interétatiques. Son objectif principal est d'assurer l'intégrité et l'équité des examens quelles que soient les difficultés rencontrées.



Depuis sa création, l'ONECS s'est affirmé comme un acteur clé dans le système éducatif national, garantissant la qualité, la transparence et la crédibilité des processus d'évaluation et de certification des compétences académiques. Le Professeur Tikri a également discuté des répercussions des grèves répétitives sur la progression des programmes scolaires et a exprimé sa détermination à tenir ses engagements en offrant des examens de qualité tout en maintenant les normes professionnelles les plus élevées. Il a assuré qu'il travaillait en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes pour garantir que les examens se déroulent de manière juste et transparente conformément au calendrier établi.



Pour assurer le bon déroulement des épreuves, notamment du baccalauréat, des équipes dédiées sont mobilisées pour la planification logistique, la conception des sujets conformes aux programmes officiels, et l'organisation des centres d'examen dans le respect des normes de sécurité. Des mesures spéciales sont prises pour assurer l'équité et la transparence du processus d'évaluation, a-t-il précisé.



Concernant les faux candidats détectés lors de l'enrôlement biométrique, le Professeur Tikri a rassuré que la situation était sous contrôle. La Direction des Examens et Concours a mis en place des mécanismes de vérification renforcés afin de détecter et corriger toute tentative de fraude ou d'usurpation d'identité.



En matière d'authentification des diplômes, il a indiqué que le processus est désormais plus efficace grâce à l'utilisation de technologies modernes, garantissant la fiabilité des documents délivrés. Une équipe dédiée travaille avec rigueur pour assurer l'intégrité et la crédibilité des diplômes délivrés. Les délais d'attente pour cette procédure ont été considérablement réduits, passant de deux semaines à seulement 72 heures pour les diplômes nationaux, et une semaine ou plus pour les diplômes étrangers nécessitant une vérification auprès des partenaires internationaux.



L'ONECS s'engage à continuer d'améliorer ses services pour répondre efficacement aux besoins des usagers, tout en reconnaissant la nécessité d'une amélioration constante sur le plan technique, technologique et temporel. Malgré les défis rencontrés, l'institution réaffirme son engagement envers l'excellence dans l'organisation des examens et concours, exprime sa reconnaissance envers son équipe et ses partenaires, tout en se projetant vers un avenir d'innovation et de normes élevées pour des processus d'examen équitables et transparents.