Tchad : l'ONG APSELA célèbre 15 ans d'engagement humanitaire lors d'un dîner avec ses partenaires

Lors de ce dîner, le chef de projet d'APSELA, Saïnibi Boukar, a dressé un bilan rétrospectif de l'année 2023. Il a souligné que l'ONG APSELA avait travaillé avec deux objectifs principaux : un objectif général et un objectif spécifique.



Il a rappelé que l'objectif principal visait à améliorer l'accès des filles et des garçons à une éducation de qualité, à un environnement social protecteur, et à renforcer la résilience des populations déplacées et des groupes vulnérables face aux futurs chocs dans le département de Fouli.



Saïnibi Boukar a ensuite expliqué que l'objectif spécifique consistait à améliorer l'accès à la qualité des services de protection au sein des écoles pour les filles et les garçons dans les zones de Daboua, Kaïga, Kindjiria et Liwa.



Le Directeur du pays d'APSELA, Mahamat Ahmat Younous, a souligné qu'à l'occasion de la célébration de son 15e anniversaire, des équipes venues des provinces et d'autres pays s'étaient réunies à Ndjamena du 2 au 4 janvier 2024 pour travailler dur afin d'améliorer la qualité de leurs offres humanitaires et de développement.



Le directeur du pays d'APSELA a offert des cadeaux aux partenaires présents et des attestations de reconnaissance aux membres de l'organisation.