Tchad : l'ONG ASHAD sensibilise les lycéens contre les violences faites aux femmes

Les 16 jours d'activisme de la campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes et aux filles se poursuivent au Tchad.



L'Association harmonie pour l'assainissement et le développement (ASHAD), a mené une sensibilisation sous le thème : « la violence faite aux femmes et ses effets sur les enfants », ce 30 novembre.



L'évènement a eu lieu au lycée Hautes études économiques, comptables, commerciales et communication (HEC-Tchad), en présence de la coordinatrice adjointe de l'ASHAD, Khadidja Abdoulaye Djido Ahmat.



Selon le ministère en charge du genre, les 16 jours d'activisme visent à conscientiser les Tchadiens, à travers un plaidoyer multiforme, contre les violences faites aux femmes.