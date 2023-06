Tchad : l'ONG ESEDD apporte son soutien aux réfugiés soudanais avec des kits

L'objectif de cette assistance est de protéger au moins 330 personnes issues de 55 ménages vulnérables. Le coordinateur du programme de l'ONG ESEDD, Remadji Kembetiade, justifie l'engagement de l'ONG dans cette intervention, aux côtés des réfugiés soudanais.



Selon lui, afin de mieux suivre les actions des différents partenaires sur le terrain, un mécanisme d'orientation stratégique et de partage d'informations a été mis en place par l'OCHA.



C'est dans ce cadre que l'ONG ESEDD s'est engagée à apporter son assistance en faveur des réfugiés soudanais installés à l'est du pays. C'est pourquoi ESEDD a officiellement remis les kits matériels au HCR, sous la responsabilité logistique de l'AIRD, en attendant une éventuelle planification de distribution.



Les kits sont composés de 55 couvertures de 5 kg, 55 seaux en plastiquede 20 litres et 340 boules de savon de 250 g. En tant que partenaire opérationnel, l'ONG ESEDD installera prochainement son bureau à Farchana, afin de coordonner les actions d'assistance aux côtés des réfugiés soudanais vulnérables.