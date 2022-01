Tchad : l'ONG Guera Touristique engagée en faveur du développement en province

N'Djamena - L'ONG Guera Touristique a honoré le 28 janvier ses différents partenaires techniques et financiers avec des attestations de reconnaissance, au cours d'une cérémonie.



Guera Touristique a pour objectif de développer le tourisme solidaire et l’éco-tourisme dans les provinces du Guera, Batha, Salamat et l’Ennedi et d’apporter une aide au développement en faveur des personnes vulnérables.



Le coordonnateur de Guera Touristique, Hassan Abdoulaye Mousssa, souligne que plusieurs projets ont été réalisés grâce à l'appui des partenaires que sont l'ambassade de France, la coopération Suisse et l'UNESCO.



"Aux partenaires, vos efforts à nos côtés nous ont permis de réaliser plusieurs activités dans nos zones d'intervention. Nous vous disons merci et espérons continuer dans cet élan de collaboration", a déclaré le coordonnateur.