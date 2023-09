Tchad : l’ONG IHDL lance son projet de promotion de santé sexuelle et de reproduction

Dans les provinces du Logone oriental, du Moyen-Chari et du Lac Tchad dans e Moyen Chari, l’ONG nationale Initiative Humanitaire pour le Développement Local (IHDL), lance son projet « Promotion de la Santé Sexuelle et de la Reproduction » (SSR).



En partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et le ministère de la Santé Publique et de la Prévention que l’ONG IHDL a ainsi lancé ce matin ce projet, dans les locaux du centre Béyadji son projet.



C’est à travers une session de discussion, à l’intention des leaders religieux, des associations des jeunes et des femmes et quelques organisations de la société civile. L’objectif de cet atelier de discussion est d’offrir un cadre formel d’échange, pour contribuer à la promotion de la santé sexuelle et de reproduction, à travers des discussions avec les membres influents des communautés, afin d’aboutir aux trois zéros.



C'est-à-dire, zéro décès maternel évitable, zéro besoin non satisfait en planification familiale et zéro violence basée sur le genre et pratique néfaste.



Le chargé de programmes de l’ONG IHDL, Djimet Yalah Namba, a souligné que cette session de discussion va leur permettre de conduire une série de discussions sur les thématiques liées à la santé sexuelle et de reproduction, à l’autonomisation de la femme, et de partager des informations et quelques expériences entre les leaders locaux, ainsi qu’identifier l’approche pour améliorer les canaux de communication pour un changement durable de comportements.



Présent à cet atelier, le préfet du département du Barh-Kôh, Ramadan Djarsia a précisé que la santé des femmes, n’importe où, à l’échelle de la planète, reste encore aujourd’hui, une des principales sources de préoccupations des décideurs, des populations et des différents partenaires à prendre soin des femmes. Pour finir, Ramadan Djarsia a exhorté les participants à donner le meilleur d’eux-mêmes.



Car selon lui, cet atelier contribuera à l’amélioration des conditions de vie de la femme tchadienne en matière de santé sexuelle et de reproduction, ainsi que sur les violences basées sur le genre. Il faut noter que dans la province du Moyen-Chari, ce projet va couvrir les villes de Sarh, Danamadji et Maro.