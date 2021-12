Tchad : l'ONG Kites sensibilise les commerçants sur le Covid-19 à Abéché

Le coordinateur de l’ONG nationale Kites, accompagné de ses membres, a entamé ce dimanche 28 novembre 2021, une vaste campagne sur la lutte contre le coronavirus, cette épidémie qui a fait surface ces derniers temps à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï.



Cette campagne est organisée en collaboration avec la délégation provinciale de la Santé du Ouaddaï, et vise à inciter la population à se prévenir contre cette pandémie. Les membres de l´ONG Kites ont sillonné respectivement le marchés de légumes et le marché central, pour transmettre le message de la prévention aux commerçants et surtout les commerçantes, afin d'être à l´abri de cette maladie.



À chaque arrêt, les membres de l’ONG présentent la fiche de vaccination contre le coronavirus, et expliquent aux femmes, l'importance de la vaccination et aussi du respect des gestes barrières édictés par le gouvernement. Selon le coordinateur de ladite ONG, Mahamat Hissein, cette campagne vise à soutenir l´action du ministère de la Santé publique, et la Coordination nationale de riposte sanitaire qui appelle toutes les couches de la population à se rapprocher des hôpitaux et des centres de vaccination.



Car ce vaccin ne présente aucun danger sanitaire, mais plutôt protège la personne contre le Covid-19. Cette campagne va s'étendre dans tous les lieux publics afin de lutter contre ce virus qui a bouleversé le monde entier. Hissein Mahamat a ensuite rappelé que son organisation va toujours œuvrer, aux côtés du gouvernement, dans la lutte contre le coronavirus. Déjà l´année dernière, il a été organisé plusieurs séances de sensibilisation à Abéché et dans les camps des réfugiés soudanais installés à l’Est du pays.



Les commerçants rencontrés ont salué cette initiative de l´ONG Kites, à travers cette descente sur le terrain. Ils ont rassuré les membres de l´ONG, quant à l´application de prescriptions reçues.