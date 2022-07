Tchad : l'Observatoire de la promotion de l'égalité et de l'équité de genre est créé

L'Observatoire est investi d'une mission de monitoring, de contrôle et d'évaluation des progrès réalisés en matière de promotion, de genre et des droits des femmes.



Il a pour mission de collecter, produire et diffuser les données quantitatives et qualitatives gérées par des analyses, études et recherches sur la situation du genre au niveau local, national et continental ; assurer le suivi de la prise en compte de l'approche genre par les politiques, lois, programmes/projets, budgets et rapports au niveau public et privé ; émettre des avis sur les politiques, lois, programmes/projets, budgets et rapports au niveau public et privé ; servir de cadre d'orientation et de référence en matière d'égalité et d'équité de genre.