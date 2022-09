Tchad : l'UA rappelle qu'aucun membre du CMT ne pourra être candidat aux élections

Il réaffirme son appel aux autorités de transition pour qu'elles respectent la période de 18 mois pour l'achèvement de la transition et rappelle sans équivoque qu’aucun membre du Conseil militaire de transition (CMT) ne pourra être candidat aux élections à la fin de la transition.



Le CSP appelle les autres États membres et les partenaires au développement à continuer d'accompagner le Tchad dans la transition politique en vue d'un retour total à l'ordre constitutionnel. Il décide de convoquer en temps utile une séance spéciale pour examiner spécifiquement la transition politique au Tchad.



Un risque de divergence entre l'UA et le CMT est prévisible. Ce dernier va très probablement invoquer les résolutions "souveraines" et "contraignantes" du dialogue national. La tendance qui se dégage aux assises tend vers le renouvellement de la période de transition pour 24 mois et l'éligibilité des dirigeants de transition aux élections.