Tchad : l’UDD fustige « l’immobilisme et la démission » de l’État au Mayo Kebbi Ouest

Face à la situation sécuritaire sans précédent dans la province du Mayo-Kebbi Ouest, et précisément dans la sous-préfecture de Lamé et la gestion chaotique de la Société Nationale de Ciment SONACIM, le président national de l'UDD a animé un grand meeting ce dimanche 26 mars 2023.



Devant une foule immense, Dikbo Hubert a d'emblée fustigé l'immobilisme de l'Etat et sa démission officielle dans la zone. Pour lui, la population doit désormais se révolter contre un État incapable d'assurer sa sécurité et qui a fui ses responsabilités.



A l'heure actuelle, plus de 9 otages sont entre les mains des ravisseurs dans la seule sous-préfecture. Le dernier cas d'enlèvement s'est passé la même nuit du meeting organisé par l'UDD, au cours de laquelle deux enfants ont été enlevés dans le canton Dari et leur père grièvement blessé par balles et transféré à l'hôpital.



D'après son constat, des petits groupes des malfrats, il y a peu, la province est en passe désormais de faire face à une rébellion armée. C'est une évidence, au regard du nombre important des ravisseurs, rapporté par les témoins ces derniers jours. Le président national de l'UDD affirme que « tant que la sécurité de la population n'est pas assurée, aucune ressource ou richesse naturelle de la zone ne doit désormais être exploitée ».



Il fait allusion à l'exploitation du ciment, au Parc Sena-Oura et à l'exploitation de l'or. Il est inadmissible pour lui, que l'Etat, dont son rôle régalien est la défense du territoire national, puisse livrer sa propre population entre les mains des bandes armées. Il demande à toute la population de faire bloc et se soulever comme un seul homme contre un État fictif dans la zone.



« Nous allons appeler désormais à la désobéissance civile dans toute la province du Mayo-Kebbi Ouest, pour la dignité de toute la population. Car, c'est désormais une question de survie et le président de Transition sera responsable de tout ce qui adviendra dans cette zone ».



S'agissant justement de la SONACIM, le président National de l'UDD exige que lumière soit faite sur le détournement des 5% dus à la province et la zone productrice.



Et Dikbo Hubert de s'interroger : « où est passé l'argent du château d'eau promis ? Où est passé l'argent du Lycée à construire ? Où sont passées les promesses des forages d'eau et des centres de santé ? Que tous les individus ou leaders locaux impliqués dans cette machination au détriment de la population s'expliquent ». Il a invité la population à être prête pour de grandes actions citoyennes à venir.