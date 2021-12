Tchad : l’UE équipe la Garde nationale et nomade en moyens roulants

L’Union européenne a remis ce 22 décembre 2021, des moyens roulants composés de 59 motos et de 9 véhicules, au profit de la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT), dans le cadre du Projet d’appui à l’amélioration de la sécurité intérieure au Tchad (PASSIT). Ces moyens roulants seront déployés dans des postes des couloirs de transhumance.



Le PASSIT est un projet qui vise à appuyer le renforcement de la sécurité et réduire le climat général d’impunité. L’ambassadeur de l’UE au Tchad, Kurt Cornelis, a affirmé que l’amélioration de la sécurité permet de replacer le pays dans les meilleures conditions, pour retrouver le chemin de la croissance économique.



Le coordinateur du PAASIT, Abdoulaye Georges, a indiqué que ces équipements vont faciliter le travail mené par la GNNT. L’acquisition de ces moyens roulants ont nécessité une enveloppe 252, 5 millions de FCFA.