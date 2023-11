Tchad : l’UJCEFFS débute sa campagne de soutien scolaire pour les filles orphelines et vulnérables

L'association "Union des Jeunes Cadres pour l'Épanouissement des Filles et Femmes dans la Société" (UJCEFFS) a lancé une campagne de distribution de fournitures scolaires aux filles, ce samedi 11 novembre 2023, au quartier Ndjari de N’Djamena. Placée sous le thème « Ensemble luttons pour l’éducation des filles dans la société », cette initiative vise à soutenir les jeunes filles dans le besoin.



La présidente de l'UJCEFFS, Mme Aché Abdraman Mahamat, a souligné l'importance de l'éducation des filles, conformément aux objectifs de leur association. "Cette activité de don, orientée vers les filles orphelines et vulnérables, est notre façon de contribuer à l'éducation des filles avec les moyens dont nous disposons, en l'occurrence des kits scolaires", a-t-elle expliqué.



Pour Mme Aché Abdraman Mahamat, la scolarisation des jeunes filles est cruciale pour leur émancipation et leur contribution positive à la société. "Une fille éduquée a le potentiel de transformer sa communauté. Elle comprendra l'importance d'éduquer ses propres enfants, en particulier ses filles, et l'éducation des femmes stimule la productivité et la croissance d'un pays", a-t-elle ajouté.



Mme Mahamat a également souligné que « éduquer une fille, c'est éduquer une nation », car les femmes sont le pilier de toute société. L'association reconnaît que l'éducation est un facteur clé de réduction de la pauvreté et essentiel à la réalisation de leurs objectifs. "Notre action s'inscrit dans cette vision", a-t-elle conclu.