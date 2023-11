Tchad : l’UJT commémore la Journée pour la fin de l’impunité des crimes contre les journalistes

Le président de l'Union des Journalistes Tchadiens (UJT), Abbas Mahamoud Tahir, a marqué la 8ème édition de la Journée Internationale pour la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes en faisant une déclaration à la Maison des Médias du Tchad, le 2 novembre 2023.



Le thème de cette édition était : « La violence exercée contre les journalistes, l'intégrité des processus électoraux et le rôle du leadership public ».



Cette Journée internationale a été instaurée par l'Assemblée générale des Nations-Unies en 2013, pour lutter contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Elle commémore le meurtre de deux journalistes français à Kidal le 2 novembre 2013. Selon l'UNESCO, entre 2006 et 2023, plus de 1600 journalistes ont été tués dans le monde, avec près de neuf cas sur dix restant non résolus.



Abbas Mahamoud Tahir a souligné la nécessité de s'attaquer aux causes de l'aggravation des crimes contre les journalistes pour préserver les libertés fondamentales au Tchad et dans le monde. Il a appelé à une lutte inclusive impliquant le gouvernement, la société civile, les médias et tous ceux qui se soucient de l'État de droit, pour mettre fin à l'impunité.



Le président de l'UJT a également évoqué la dimension de la sécurité et de la protection des professionnels des médias, appelant à l'union des efforts pour que les nouvelles lois en cours d'élaboration prennent en compte cette préoccupation.



Enfin, il a encouragé l'État tchadien à prendre des mesures nécessaires pour lutter contre l'impunité, et permettre aux journalistes tchadiens de contribuer à la refondation du pays.