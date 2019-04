Tchad : l'UNDR dénonce une arrestation illégale de l'opposant équato-guinéen

L’Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR) a clos hier, mardi 16 avril 2019, au siège dudit parti, son 6ème congrès ordinaire. Ce congrès a vu la participation de plus de 400 militants de la formation politique et de quelques partis politiques de l’opposition, de la société civile et du représentant de l’Ambassade de France au Tchad.



A l’issue de ce congrès, le bureau exécutif du parti, en coordination avec l’Union des Femmes pour le Renouveau (UFR) et l’Union des Jeunes pour le Renouveau (UJR), a réélu le président du parti Saleh Kebzabo pour la 6ème fois consécutive à la tête du parti de la calebasse.



Les militants réunis lors de ce congrès ont exigé dans leur motion la libération immédiate et sans condition de leur camarade, l’opposant équato-guinéen Andres Essondo Okongo, arrêté dans la nuit du 11 avril 2018 à Mongo, chef-lieu du Guera.



Après la remise de la calebasse qui symbolise le parti, au Président réélu de l’UNDR, Saleh Kebzabo, s’en est immédiatement suivi son investiture pour présider aux destinées du parti pour les cinq prochaines années. Cette investiture est marquée par un tonnerre d’applaudissement émanant d'une myriade de militants.



Dans son adresse, le président de l’UNDR Saleh Kebzabo a indiqué que l’arrestation de l’opposant équato-guinéen par l’Agence Nationale de la Sécurité (ANS) est illégale. Il a estimé que l’opposant est un homme pacifique.



Par ailleurs, il a souligné que le Parti UNDR continuera à lutter contre le MPS jusqu’au bout et jusqu’au départ de Déby. « Des dizaines de tchadiens sont dans des prisons équato-guinéennes pour tentative de coup d’Etat préparé par Deby en décembre dernier. D’autres ont été froidement assassinés mais Deby n’a pas réagi pour sa farine mise en pâte par sa propre main, c’est pourquoi la Guinée Equatoriale accuse le Tchad comme un Etat terroriste qui vend les armes à des terroristes. Le gouvernement tchadien est défaillant pour répondre à cette allégation contre les tchadiens », martèle-t-il.



Le parti UNDR se dit prêt à participer aux futures échéances législatives au courant de l’année 2019.