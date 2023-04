Tchad : l'UNET demande une solution au manque de bus à l'université de N'Djamena

Les étudiants de l'université de N'Djamena ont récemment menacé de perturber les cours en raison d'un manque de bus pour leur transport.



Yaya Barkaï Mahamat, le secrétaire exécutif de l'Union Nationale des Étudiants Tchadiens (UNET), section université de N'Djamena, a appelé le ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation à prendre rapidement des mesures pour remédier à ce problème récurrent.



Selon Yaya Barkaï Mahamat, l'UNET avait auparavant lutté pour obtenir 30 bus pour toutes les universités du Tchad. Mais une fois que les bus sont arrivés, les responsables politiques ont distribué les bus, en attribuant seulement neuf à l'université de N'Djamena et neuf à l'université de Moundou, alors que le besoin était pressant à N'Djamena.



Le secrétaire exécutif demande au ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation, ainsi qu'au Centre National des Œuvres Universitaires (CNOU), de s'impliquer pour trouver rapidement une solution à leur problème. Il estime que le manque de bus est crucial, car la plupart des étudiants sont à une longue distance de l'université.



Il a également demandé aux responsables du CNOU de ramener les bus qui étaient envoyés à Mossoro, Mao et à Aldjarass, et qui ne sont plus en service dans ces localités. Le secrétaire exécutif demande au ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation de s'impliquer personnellement pour résoudre ce problème le plus rapidement possible, avant que la situation ne devienne plus critique.



Enfin, il a rappelé que le ministère a précisé l'agenda académique, avec le début de la nouvelle année prévu en octobre. C'est pourquoi il demande au ministère de résoudre ce problème, afin que l'année en cours puisse se terminer dans les délais impartis.