Tchad : l'UNFPA forme en santé de reproductive à Bol

La délégation provinciale de la santé du Lac, avec le soutien du Fonds des Nations-Unies pour la Population (UNFPA), a organisé à Bol un atelier de formation des formateurs en éducation à la vie et à la santé de la reproduction, dans le contexte humanitaire, depuis ce midi.



L'objectif de cet atelier est de renforcer les capacités des formateurs dans les zones humanitaires sur les sujets relatifs à l'éducation à la vie, et à la santé reproductive.



Ceci, afin de faciliter l'accès à des informations fiables concernant la santé sexuelle et reproductive, ainsi que le développement de compétences de vie. Liliane Remadji Djimtourdé, représentante résidente de l'UNFPA au Tchad et point focal de l'organisation au Lac, a souligné l'importance de relever de nombreux défis dans le domaine de la santé de reproduction.



Elle a réaffirmé l'engagement de l'UNFPA à soutenir le gouvernement dans le renforcement des actions favorisant l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive pour les jeunes et les adolescents. Dr Ndilkissim Dotom, médecin chef du district sanitaire de Bol et représentant le délégué provincial sanitaire du Lac, a mis en lumière l'importance de l'atelier.



Il a encouragé les participants à être attentifs et à diffuser les connaissances acquises. À cette occasion, Liliane Remadji Djimtourdé a remis le Manuel national d'éducation à la vie et à la santé de la reproduction, au médecin chef du district sanitaire de Bol.