Tchad : l'UNICEF forme 25 journalistes sur la promotion des droits de l'enfant

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de la coopération Tchad/UNICEF, le ministère de la Communication, à travers sa coordination du système des Nations Unies, en collaboration avec la Maison des Médias et l'Union des journalistes du Tchad (UJT), organise un atelier du 21 au 24 juin 2022 à Mara.



Ces assises ont pour objectif de renforcer les capacités des journalistes, points focaux en rédaction sur la protection des droits de l'enfant dans les médias. Au total, 25 journalistes, points focaux de l'UNICEF au sein des différents organes de presse publique comme privée, sont concernés. À la sortie cette formation, les récipiendaires vont être en mesure d'initier des articles de presse relatifs au respect des droits de l'enfant.



Donaig Le Du, cheffe de la communication à l'UNICEF, par ailleurs représentante du représentant du l'UNICEF au Tchad, souligne que la défense des droits de l'enfant passe obligatoirement par l'information, et les journalistes sont les premiers canaux qui peuvent facilement passer ce message. « Cet atelier est une occasion pour les journalistes d'approfondir les connaissances sur les droits de l'enfant », rappelle la représentante de l'UNICEF.



Dans son mot d'ouverture, le directeur des ressources humaines, Addah Bourkou, par ailleurs représentant du ministre de la Communication, a rappelé aux journalistes, l'importance pour eux d'être attentifs à cette formation qui a une grande valeur ajoutée dans le combat contre la violence exercée sur les enfants.



Durant trois jours, les participants auront à apprendre les points suivants : renforcement des capacités des points focaux de la presse écrite, audiovisuel et média électronique, sur les thématiques prioritaires à l’UNICEF ; amélioration des connaissances des journalistes points focaux sur la Convention relative aux droits de l'enfant ; outillage des journalistes en techniques de traitement de l'information favorables à la protection des enfants dans les médias (interview, portrait, diffusion d'image etc.) ; prise en connaissance par les journalistes points focaux du cadre juridique en lien avec la protection des enfants dans les médias ; opportunités des réseaux sociaux pour les journalistes et gestion des Fakes News en lien avec l'enfant.