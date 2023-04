Tchad : l'UNICEF se préoccupe de la situation et des défis liés à la vaccination

Le 31 mars 2023, l'UNICEF, en partenariat avec le Ministère de la Communication, la Maison des Médias du Tchad et l'Union des Journalistes Tchadiens, a organisé un café de presse à la Maison des Médias du Tchad sur le thème « Situation et défis de la vaccination au Tchad », à l'intention des journalistes points focaux de l'UNICEF.



Deux exposés ont été présentés à cette occasion. Le premier, effectué par le Directeur adjoint du Programme élargi de vaccination (PEV), Dr Abdel Sadjick Hidjab Abdoulaye, a porté sur la situation de la vaccination au Tchad, les stratégies de vaccination et les défis à relever. Selon ce dernier, la direction de la vaccination au Tchad a connu une amélioration ces dernières années grâce à la volonté politique et à l’appui des partenaires techniques et financiers. Toutefois, il a indiqué que des efforts restent à faire pour protéger les enfants contre les épidémies.



Le chef de la Section Santé Nutrition de l'UNICEF, Dr Victor Ngongalah, a pour sa part axé son intervention sur « la situation et les défis de la vaccination au Tchad : rôle de l'UNICEF ». Dr Victor a précisé que, grâce à l'intervention de l'UNICEF et de ses partenaires, près de la moitié des enfants dans le monde reçoivent des vaccins vitaux. Il a également insisté sur le rôle de la presse dans l'information et la sensibilisation face aux fausses informations circulant sur la vaccination.



Au Tchad, la vaccination a permis d'enregistrer des succès, notamment l'élimination du Poliovirus sauvage en 2016, du Tétanos néonatal en 2019 et l'absence d'épidémies à méningocoque A depuis les campagnes de vaccination de masse avec ce vaccin en 2012 et son introduction dans le PEV de routine en 2017.



Cependant, les couvertures vaccinales, malgré des progrès légers entre 2017 et 2021, sont encore faibles pour protéger efficacement contre les épidémies, ce qui a comme corollaire la persistance des épidémies de rougeole et la résurgence du PVDV2. En effet, selon les estimations MOS/UNICEF (WUENIC) de 2017 à 2021, on a enregistré les progrès de couverture de Penta 1 de 55% à 73%, Penta 3 de 41% à 58% et VAR de 37% à 55%.



Par ailleurs, on note des taux élevés de mortalité néonatale (34‰ NV), infantile (79‰ NV) et infanto-juvénile (122‰ NV).



Cette rencontre a permis aux journalistes points focaux de se familiariser avec les différents types de vaccins disponibles au Tchad, principalement destinés aux enfants, ainsi que la situation actuelle, les stratégies et les défis relatifs à la vaccination dans le pays. Cela leur permettra de mieux s'informer et de participer à la campagne de promotion de la vaccination au Tchad, ainsi que de mieux gérer les rumeurs.



Par ailleurs, cette conférence marque la fin du partenariat entre l'Unicef, le Ministère de la Communication, la Maison des médias du Tchad et l'Union des journalistes tchadiens, qui avait débuté en juin 2022.