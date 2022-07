Tchad : l'UNJCP s'insurge contre des manoeuvres déstabilisatrices en son sein

Le communiqué précise que "Me Sidick Sougui Lony, précédemment secrétaire général de l'UNJCP, a été élu à l'unanimité par les membres en tant que président national de l'UNJCP en février 2021 lors de l'assemblée générale ordinaire de ladite association. À ce jour, ça fait exactement un an, 5 mois et 2 jours qu’il est le président de l’UNJCP et demeure président avec la confiance absolue de tous les membres de l’UNJCP".



Et d'ajouter que "ces informations fournies par l'ex-président Hissein Zakaria Hissein sont toutes aussi fausses sur le fond qu'injurieuses sur la forme, et contiennent des allégations calomnieuses visant à nuire à l'image de l'organisation ainsi qu'à l'honneur de son actuel président national Me Sidick Sougui Lony".



L'UNJCP n'exclut pas de saisir les autorités compétentes afin de "clarifier la situation".