Tchad : l'URD de la province du Moyen Chari met à l'honneur les femmes lors de la JIF

Les femmes sont venues nombreuses des 4 départements de la province du Moyen Chari pour commémorer cette édition 2023 de la Journée Internationale de la Femme. L'URD a organisé une célébration festive au siège de leur parti, avec des danses traditionnelles et des poèmes.



Le secrétaire provincial de l'URD, Mounkoro Darius, a rendu hommage aux femmes de son parti pour leur remarquable participation au défilé de clôture de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne. Il a précisé que cette journée permet à toutes les femmes du monde de se faire valoir et de maintenir leur rôle d’actrices de développement et de paix. La présidente du comité d'organisation, Madame Sainta Nantoyoum, a souligné que l'apport des femmes ainsi que leur contribution en faveur des décisions politiques et de la loi fonctionnent mieux et profitent à tous. Elle a exhorté les femmes à participer pleinement à la consolidation de la paix et de la transition dans leur pays.



Le président national de l'URD, Romandoumngar Félix Nialbé, s’est réjoui de l'engouement de toutes les femmes militantes de son parti qui ont accordé une pensée particulière à cette journée du 08 Mars 2023. Il a salué leur participation massive aux activités marquant la 33ème édition de la SENAFET à Sarh. Pour lui, avec le militantisme des femmes, l'URD est toujours debout et continuera à être présent dans tous les coins du pays.