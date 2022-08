Tchad : l'URD exige des ajustements dans la composition du présidium du Dialogue

L'Union pour le renouveau et la démocratie (URD) demande que les membres du Comité d'organisation du Dialogue, présents dans le présidium, se retirent pour ne pas être des juges et partie. L'URD réaffirme sa volonté de participer aux assises nationales.



Toutefois, elle menace de suspendre sa participation aux débats, en l'absence de révision de la composition du présidium.



Le leader du parti URD, Romadoumngar Félix Nialbé, dénonce la « pratique politicienne du parti MPS tendant à imposer aux Tchadiens un présidium taillé à sa mesure, conformément à son agenda ficelé et caché », foulant aux pieds le principe de consensus et d'inclusivité.