Tchad : l'Université La Francophonie de N'Djamena accueille ses nouveaux étudiants

Le recteur Pr. Henri Sosso s'est dit heureux d'accueillir et d'orienter ces nouvelles recrues. Il a rassuré les étudiants de l'accompagnement dont ils bénéficieront pendant tout le cheminement. « Personne ne fera quelque chose à votre place en dehors de vous-mêmes », a indiqué Pr. Henri Sosso.



"L'Université La Francophonie va être simplement le creuset qui devra permettre aux étudiants de se préparer au mieux pour pouvoir franchir les obstacles et devenir ce que le Tchad attend d'eux", a souligné le recteur.



"Vous devez retrousser les manches pour vous battre en appliquant les voies de l'intégrité, de la loyauté et de l'effort car aucun raccourci ne sera possible", selon Pr. Henri Sosso.



Répondant sur un ton assez ironique à ceux qui se plaignent du coût assez élevé des frais universitaires, le recteur a affirmé : « si l'éducation est chère, essayez donc l'ignorance ».



Clôturant cette cérémonie, le fondateur et PCA de l'Université La Francophonie de N'Djamena, Dr. Allamaye Golbey Levi, a tenu à honorer les symboles de la beauté de son université : la miss Tchad et ses deux dauphines. La miss a reçu une enveloppe de 50.000 FCFA tandis que les dauphines ont reçu chacune une enveloppe de 25.000 Fcfa. Une inscription gratuite leur est également accordée pour l'année en cours.