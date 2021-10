Tchad : l'Université Roi Fayçal "retrouve son souffle", réagit la ministre de l'Enseignement

"La décision du président du CMT, le général de corps d'armée Mahamat Idriss Deby, est la force de droit sur le faux, l'imposture et le détournement. Suite à l'annulation du simulacre de concours de sélection à la Faculté de sciences de la santé humaine à l'université Roi Fayçal en perspective, une initiative décisionnaire équitable qualifiée d'acte patriotique salué unanimement par les tchadiens est posée", a déclaré Lydie Beassemda.



Selon la ministre, la décision du président du CMT "traduit la volonté politique de promouvoir le respect des institutions de l'État dans un contexte de transition qui offre des opportunités de changement au Tchad".



L'Université Roi Fayçal "retrouve son souffle et peut désormais envisager l'operationnalisation de la faculté de sciences de la santé humaine en toute quiétude. C'est le Tchad qui gagne et le gouvernement de transition qui s'affirme. Que Dieu préserve notre cher pays", a conclu la ministre Lydie Beassemda.



Hissein Massar Hissein évincé



L’ex-président du Conseil d’administration de l’Université Roi Fayçal, Hissein Massar Hissein, a appelé mardi à une marche pacifique pour dénoncer la décision de la ministre de l’Enseignement supérieur d'annuler le concours d'entrée à la future faculté de médecine de l'université Roi Fayçal. Il a également réclamé son remplacement.



Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, Lydie Beassemda, l'organisation du concours ne relève pas des prérogatives du président du conseil d'administration.



La réaction du président du CMT, Mahamat Idriss Deby, ne s’est pas fait tarder. Le même jour, il a signé deux décrets mettant fin aux fonctions de Hissein Massar Hissein.