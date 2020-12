Tchad : l’Université de N’Djaména lance deux masters en sciences sociales et humaines

L’annonce est faite ce matin au sein de ladite faculté par le doyen Dingaonarbé Faustin à l'issue d'une conférence de presse. "Ce que les Tchadiens voyagent loin pour chercher est déjà arrivé", s'enorgueillit le doyen.



Les deux masters professionnels sont créés à la rentrée académique 2021-2022 dans deux départements, à savoir le département de Philosophie et d’Histoire, option française.



Au département de Philosophie, il s’agit du master professionnel en “Philosophie et management’’. Y seront admis d’office les titulaires d’une licence en Philosophie.



Les licenciés d'autres filières tels le droit, l’économie, la gestion, la communication y seront pareillement admis. Quant au département d’Histoire, les étudiants seront formés en “Documentation-Archives-Patrimoine’’.



Le doyen annonce la création éventuelle d’un master en communication politique. Il faut rappeler que la création de ce cycle obéit à un seul souci. "Nous voulons armer nos étudiants à affronter le monde d'emploi qui se fait de plus en plus rare aujourd'hui ", explique le doyen Faustin. Des réserves sont toutefois émises par des journalistes: les difficultés qui ont émaillé les masters précédents lancés à l'université de N'Djaména et les débouchés qu'offre principalement le master "Documentation-Archives-Patrimoine". Les difficultés des anciens masters résident dans "l'incapacité des étudiants à déposer à temps un projet de memoire", répond Dingaonarbé. "L'incapacité des enseignants est un débat à mettre de côté", soutient Guirayo Jérémie. Quant aux débouchés, "le terrain est vierge. Ceux qui sortent auront un boulot", raffermit Dingaonarbé.