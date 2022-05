Tchad : l'Université de Ndjamena fête son cinquantenaire

Ce 04 mai 2022, l'Université de Ndjamena célèbre ses cinquante ans d’existence. L’événement est placé sous le thème, « de l'université du Tchad à l'université de Ndjamena, 50 ans au service de la société ».



Dans son discours de lancement des activités du cinquantenaire de l'Université de Ndjamena, le Premier ministre, chef du gouvernement de transition, Pahimi Padacké Albert, a exprimé son immense joie de présider ce grand évènement du cinquantenaire de cette importance institution publique d'enseignement supérieur et de recherche.



Elle constitue la locomotive des établissements d'enseignement supérieur, avec ses milliers d'étudiants et d'anciens étudiants qui servent aujourd'hui au sein de la haute administration, à tous les niveaux et contribuent au développement du pays.



En effet, l'Université de Ndjamena constitue, de très loin, la principale force de formation supérieure et de recherche au Tchad. « Ses fruits sont là, et parlent d’eux-mêmes », a indiqué le Premier ministre. Pahimi Padacké Albert, demande à l'Université de Ndjamena, « de relever de nombreux défis dont ceux de légalisation du calendrier académique, de la vétusté des infrastructures pédagogiques et de recherche existantes, d'une certaine carence des équipements de laboratoires et de centres de recherche, de l'inadaptation des méthodes d'enseignement. » Il s’agit de tout ce qui freine l'élan vers l'excellence.



« Je suis conscient que de tels défis exigent, pour leur mise en œuvre, d'importants moyens financiers que nous ne devons pas économiser », va-t-il poursuivre. « Car l'investissement dans les ressources humaines est la première clef de développement des nations modernes », a martelé le Premier ministre.



Le chef du gouvernement encourage, l'Université de Ndjamena de continuer à jouer son rôle de locomotive en matière d'innovation, de recherche et de formation. Elle doit chercher constamment à élever le niveau d'excellence et d'exigence. Par ailleurs, elle doit aider à construire un Tchad meilleur, riche de promesses et d'espoirs partagés par ses enfants.



Pahimi Padacké Albert rassure les autorités universitaires que le cahier des doléances sera examiné avec toutes les attestations requises.