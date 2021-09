Tchad : l’affaissement des seins prive les nourrissons d'un allaitement normal

L’affaissement des seins est un problème courant auquel la plupart des jeunes mères sont confrontées. Cependant pour maintenir la forme de leurs seins, elles n’allaitent pas normalement leur nouveau-né. Elles préfèrent utiliser le lait en poudre dans la journée ou dans la soirée pour nourrir leur enfant, afin d'éviter l’affaissement des seins.



Pour Eveline, jeune mère, "ce n’est pas normal de priver son enfant du lait maternel mais nous sommes parfois obligées de garder la forme de nos seins en utilisant les biberons" .



Clémentine, corps soignant au centre de Santé d’Ardep-Djoumal, dans le 3ème a rrondissement, souligne que l’allaitement ne provoque pas l’affaissement des seins. C’est pendant la période de grossesse. Les seins s’affaissent au fur à mesure qu’ils deviennent plus gros et plus lourds car ce processus étire les ligaments du sein, précise-t-elle.



Selon Clémentine , pour garder la forme des seins, il est préférable de pratiquer une activité physique régulière et surtout s'assurer de porter un soutien-gorge de sport bien ajusté pendant l’exercice pour maintenir la poitrine en place. Il faut aussi manger des aliments riches en protéines comme le haricot, le lait et la viande. C'est le meilleur moyen de guérir les dommages causés à la peau, aux tissus congestifs et aux muscles, conclut Clémentine.



L’insuffisance de lait maternel rend les nouveau-nés faibles et les exposent à plusieurs maladies. Selon le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Tchad, Jean Bosco Ndihokubwayo, lors sa rencontre avec la presse le 29 juin dernier au siège de ladite institution, il faut promouvoir l’allaitement maternel exclusif des nouveau-nés.



L’objectif est d’encourager, de protéger et de soutenir l’allaitement maternel en limitant les pratiques commerciales des produits destinés à l’alimentation infantile. Les jeunes mères doivent prendre conscience de l’importance du lait maternel tout en sachant que l’affaissement des seins n’est pas une raison fondée pour priver le nouveau-né de son alimentation naturelle.