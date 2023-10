Tchad : l’ambassadeur d’Arabie Saoudite en visite à la Maison nationale de la femme

Le mercredi 4 octobre 2023, l'Ambassadeur d'Arabie Saoudite, Amir Ben Ali Chihiri, a effectué une visite à la Maison Nationale de la Femme pour apporter un soutien à cette institution qui fait face à diverses difficultés.



Dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Tchad et l'Arabie Saoudite, l'Ambassadeur Amir Ben Ali Chihiri s'est rendu à la Maison Nationale de la Femme pour évaluer ses besoins. Au cours d'une visite guidée, il a pu explorer différentes installations, notamment le Centre d'écoute pour la lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG), les salles de couture, le centre d'alphabétisation enseignant le français et l'arabe. Il a également visité la salle de rédaction et le studio de la Radio "La Voix de la Femme", ainsi que la salle informatique.



Mme Bonyo Pervaline, Présidente du Conseil d'Administration de la Maison Nationale de la Femme, a souligné que cette institution vise à promouvoir l'autonomisation des femmes tchadiennes et des jeunes filles, et qu'elle fonctionne grâce aux subventions de l'État ainsi qu'aux dons et legs. Cependant, elle a exprimé des préoccupations quant à la diminution des subventions ces dernières années, en espérant que ce partenariat avec l'Ambassade d'Arabie Saoudite contribuera à résoudre ces problèmes financiers.



L'Ambassadeur d'Arabie Saoudite, Amir Ben Ali Chihiri, a salué les efforts considérables déployés par la Maison Nationale de la Femme pour soutenir les femmes dans divers domaines tels que la protection et la formation. Il a souligné que sa visite visait à discuter avec les responsables de l'institution en vue de définir la manière dont l'Arabie Saoudite pourrait apporter sa contribution.