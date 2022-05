Tchad : l’ambassadeur de Chine est en fin de mission

Arrivé en fin de mission, l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Populaire de Chine au Tchad, Li Jin Jin a fait ses adieux le 9 mai au président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby.



Durant ses 4 années d’exercice au Tchad, le diplomate chinois a été l’un des artisans de la concrétisation de grands projets sociaux nés de la coopération sino-tchadienne, informe la Présidence. On peut citer, entre autres, le chantier de construction du Stade de Mandjafa, la modernisation du secteur des télécommunications, la construction des écoles professionnelles et de nombreux autres chantiers.



L’ambassadeur Li Jin Jin déclare que son pays continuera à accompagner le Tchad dans ses efforts de développement et sera un partenaire fiable pour son essor.



Après le Tchad, Li Jin Jin est appelé à servir les intérêts de son pays dans un autre pays d’Afrique centrale en tant qu’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Le président du Conseil militaire de transition lui a souhaité bon vent dans sa carrière diplomatique déjà bien remplie.