Tchad : l'ambassadeur de France rencontre le ministre de l'Aviation civile

Au cours de leur entretien, les deux dignitaires ont discuté des intérêts communs visant à établir des partenariats, notamment dans le domaine de la formation des cadres et de la coopération mutuelle.



Le diplomate français a également souligné que ces échanges se concentrent sur des domaines techniques pointus et nécessitent une implication constante dans des projets d'envergure déjà en cours en France. Il a évoqué la perspective de futures collaborations fructueuses entre les deux pays, explorant des opportunités passionnantes pour le ministère de l'aviation civile.



Cette rencontre témoigne de l'engagement des deux nations à renforcer leurs relations et à travailler ensemble sur des projets d'importance mutuelle.