Tchad : l’artiste Vincent Ribar se met en valeur

« Un son qui porte ma signature, ça cartonne toujours ». Vincent Ribar, c'est une signature, au préalable le nom d'un auteur de beat. C’est un ingénieur qui fait les beats de Obie G, John Chriss, Crazy Missy. Il est parfois dans les bacs et même des refrains.



On le reconnait souvent derrière la console, au studio, pour la programmation des mélodies et des rythmiques pour les musiciens. Un artiste rappeur, lui-même pas connu par ses propres titres, cependant, il fait ses preuves devant des artistes en les corrigeant lorsqu'ils chantent faux.



Les réalisations de Vincent Ribar sont des tubes de qualité, pour avoir une lumière compréhensive des rythmes pour ses techniques de rectifications et quelques fois, il mime même le texte et le fait imiter par ses clients. Pour ce fait, Vincent Ribar est un incontournable, surtout dans le beat-making et les séances d'enregistrements.



Il faut noter qu’il est un ingénieur polyvalent, et indépendant ; ainsi donc, il a eu des séances dans plusieurs studios de Ndjamena, voir à Moundou. Pour lui, le business prime. Chaque projet a son prix, pour un délai et lorsque ses factures sont réglées, il s’impose pour se faire découvrir davantage.