Tchad : l'assistance alimentaire aux ménages nécessiteux se poursuit à N'Djamena

Pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et soutenir les personnes victimes des catastrophes naturelles notamment les inondations, le gouvernement par le biais de l’Office national de sécurité alimentaire (ONASA) vole au secours des ménages nécessiteux du 4ème arrondissement.



C’est dans cette élan de solidarité que le directeur de Fond de sécurité alimentaire et de développement (FOSAD), par ailleurs membre du sous-comité d'assistance aux personnes démunies, Abdel-aziz IDriss Kourda, a lancé officiellement vendredi l’opération de la distribution des kits alimentaires aux couches vulnérables de la commune du 4ème arrondissement de la ville de N'Djamena.



Pour cette phase des opérations, environ 3000 kits alimentaires sont distribués. Ils sont composés chacun d’un sac de maïs de 50 Kg, d’un sac de haricot, d’un sac de sucre de 10 kg, d’un bidon d’huile de 10 litres et d’un carton de pâtes alimentaires.



Aussitôt, le sous-comité d'assistance aux personnes démunies a distribué 300 kits au profit de 300 ménages du quartier Repos. Les opérations de distribution vont se poursuivre jusqu’a couvrir totalement les ménages recensés comme nécessiteux.