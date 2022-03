Tchad : l'association des femmes pour la paix prône le vivre-ensemble dans le monde rural

L'association des femmes pour la paix et la sensibilisation au Tchad (AFPST), en partenariat avec le ministère de la Femme s'est rendue ce dimanche à Kournari. L'objectif du déplacement est simple: profiter de la semaine de la femme pour sensibiliser la population la cohabitation pacifique et les violences basées sur le genre.



Par la même occasion, l'association veut enregistrer les doléances de la population pour les transmettre à qui de droit. Et les doléances non des moindres ne manquent pas. Les 37 groupements agricoles de Kournari réclament des tracteurs, de l'eau, un centre de santé moderne et surtout l'amélioration des conditions d'études.



Quant aux violences faites aux femmes, Tadjadine Goudja, porte-parole de la population estime qu'elle est "bannie à Kournari". Si à Kournari, elle semble bannie, elle persiste ailleurs. Diverses crises "ont aggravé l'exclusion des femmes" , estime Achta Adoum Béchir, présidente de l'association. Elle appelle à l'éradiquer car elle est "un véritable frein au développement".

Achta exhorte à conjuguer les efforts avec le Conseil militaire de transition (qu'elle soutient d'ailleurs dans sa mission) afin d’éradiquer les violences basées sur le genre.