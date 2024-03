Tchad : l'avocat de Baradine Berdeï appelle à sa libération et au respect de la liberté d'expression

Dans une déclaration à Alwihda. Info, Me. Alain Kagonbe, avocat de l'activiste Baradine Berdeï, a mis en lumière la situation précaire dans laquelle se trouve son client, toujours maintenu en détention dans les locaux de l'ANSE -services de renseignement-, plusieurs jours après son arrestation à N'Djamena pour des raisons inconnues.



"Baradine Berdeï est toujours séquestré dans les locaux de l'ANSE. On ne peut pas prétendre s'acheminer vers un état de droit et refuser systématiquement toute contradiction. La liberté de penser autrement et d'exprimer librement sa pensée fait partie du jeu inéluctable de la démocratie", a déclaré Me. Alain Kagonbe.



"Pour la paix et le calme dans le pays, la libération de Baradine Berdeï est un impératif catégorique non négociable", a souligné Me. Alain Kagonbe.