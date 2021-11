Tchad : l’éducation à la paix et au civisme au centre d’une conférence à Abéché

La grande salle de l’École normale supérieure d’Abéché a servi de cadre ce 16 novembre 2021, à une conférence-débat organisée par l’Association étoiles des jeunes pour la culture et le développement de la province du Ouaddaï, à l’intention des étudiants de ladite école.



La conférence-débat a été animée par l’écrivain poète Dr Attié Djaouite Djaral-nabi sur le thème : « éducation à la paix et engagement civique ». Elle s’inscrit dans le cadre du projet de sensibilisation sur la culture de la paix et l’engagement civique, mis en œuvre par l’Association étoiles des jeunes du Ouaddaï, avec l’appui financier de l’Institut républicain international. Le projet qui sera exécuté pour une période de trois mois vise à organiser des forums avec les autorités administratives, les leaders traditionnels et religieux, les organisations des femmes et des jeunes, des tables rondes, des émissions radiophoniques, ainsi que des conférences débats.



Dans sa présentation du projet aux étudiants de l'École normale supérieure d’Abéché, le coordinateur de l’Association étoiles des jeunes, Hassan Abdoulaye Hassan, a demandé à ces derniers de s'impliquer pleinement dans la recherche de la paix et la préservation des acquis de la cohésion sociale. À l’entame de sa présentation sur le thème, le conférencier a relevé que le Tchad qui a vécu par le passé des moments douloureux, a besoin plus que jamais de la paix et non de continuer à vivre dans des circonstances de division et de conflits intercommunautaires. Pour lui, l'esprit de communautarisme et le rejet de l’autre existent toujours entre les Tchadiens.



Ainsi donc, pour bannir toutes ces mauvaises idéologies, il faut que les citoyens puissent adopter un changement de comportement. Dr Attié Djaouite Djaral-nabi appelle les participants à être les partisans de la paix où qu'ils seront, et de mieux véhiculer le message de la paix. Les échanges ont permis aux participants de poser des questions relatives aux maux qui minent la culture de la paix au Tchad. Des réponses, accompagnées des pistes de solutions, ont été préconisées à l’assistance par le paneliste et le président de l’Association étoiles des jeunes pour la culture et le développement du Ouaddaï.