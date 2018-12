Tchad : "l'éducation nationale est devenue la priorité des priorités"

Une délégation ministérielle conduite par le ministre de l'Education nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Tchoroma, a entamé la semaine dernière une mission de suivi et de sensibilisation des acteurs du système éducatif dans le sud du pays.



A Bongor, ville située dans la province du Mayyo Kebbi Est et qui a constitué la première étape de sa tournée, la mission a permis au ministre d'échanger avec les acteurs et partenaires de l'éducation nationale.



D'après le préfet du département Mayo Bonet, Safia Wambi, "l'école tchadienne mérite d'être sauvée. Il est important d'aller sur de nouvelles bases avec l'avènement de la 4ème République". Elle a invité les acteurs de l'éducation à contourner les difficultés.



"Beaucoup disent que l'école tchadienne n'existe que de nom. Beaucoup disent que l'enseignant tchadien ne s'attèle pas à ses taches. On a beaucoup dit sur l'école tchadienne mais grâce à la politique du chef de l'Etat, l'éducation nationale est devenue la priorité des priorités", a relevé le ministre de l'Education nationale et de la Promotion civique.



Le ministre a évoqué la prise de conscience des acteurs de l'éducation, la maitrise du personnel enseignant, la gestion des ressources allouées à l'éducation, la promotion du bilinguisme et la scolarisation des filles.



Les acteurs du système éducatif se sont relayés pour apporter leur point de vue sur les difficultés du système éducatif. Ils ont plaidé pour une solution immédiate et ont énuméré différents problèmes qui entravent le bon fonctionnement, notamment le manque d'infrastructures scolaires, d'enseignants arabophones et d'enseignants scientifiques dans la province.



Le ministre a assuré que les doléances seront examinées et que des solutions seront apportées. Il a toutefois appelé à la responsabilité des enseignants.