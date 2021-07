Tchad : l'engagement citoyen de la jeunesse au centre d'un débat à Abéché

ABÉCHÉ - L'ONG Action citoyenne pour l'information et l'éducation au développement durable (ACIEDD), section Abéché, et le Club des jeunes leaders d'Abéché ont organisé le 25 juillet une conférence-débat au foyer des jeunes sur le thème : "la jeunesse et l'engagement citoyen".



Les panelistes se sont penchés sur le rôle de la jeunesse, son orientation, sa formation, ses opportunités pour un engagement civique durable au service du développement, l'implication de l'État, la dynamisation de l'éducation civique dès le bas âge et l'accompagnement des organisation de la société civile.



À travers les échanges, plusieurs difficultés qui minent l'épanouissement de la jeunesse ont été décelés. "Nous avons eu l'occasion de rencontrer un bon nombre de jeunes qui nous ont montré pourquoi c'est important d'être actif sur la question citoyenne. Cette jeunesse est vraiment capable d'apporter sa pierre à l'édifice. C'est juste qu'elle a besoin de formation et d'orientation. Nous n'allons pas tarder à formuler des demandes sous forme de projets de renforcement des capacités", a déclaré Khouzeifi Issakha Doudbane, coordinateur du programme projet et planification de l'ONG ACIEDD.



Selon lui, "il y a un besoin absolu dans les différentes secteurs de développement, surtout la question de l'engagement civique".