Tchad : l'envoi des troupes à l'étranger notifié à l'Assemblée nationale

Le président de la République a adressé mercredi un message à l'Assemblée nationale pour notifier l'envoi des troupes à l'étranger, en application de la Constitution.



"J'ai pris la décision d'envoyer un bataillon de nos forces armées nationales dans la zone des trois frontières (Mali-Niger-Burkina Faso). J'en informe les députés de cette décision", déclare Idriss Deby.



Selon le courrier du président, "cette décision souveraine s'inscrit dans la droite ligne de l'engagement de notre pays dans la lutte contre le terrorisme. Cette zone des trois frontières est en proie à des attaques répétées des mouvements terroristes causant de nombreuses pertes en vies humaines et met en péril la sécurité de notre pays, de nos populations ainsi que celle de toute la sous-région. Il est donc de notre devoir d'intervenir".



L'article 141 de la Constitution prévoit que l'envoi des troupes de l'armée hors du territoire national est décidé par le président de la République. Il informe le Parlement de cette décision, au plus tard trois jours après le débute de l'intervention et en précise les objectifs poursuivis.