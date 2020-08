Tchad : l'envoyé spécial des USA réitère l'appui et le soutien de son pays contre le terrorisme

L’envoyé spécial des Etats-Unis pour la région du Sahel, Dr. J Peter Pham, s'est exprimé mercredi à N'Djamena sur les contours de sa visite et les défis auxquels sont confrontés les États de la sous-région face au terrorisme.



Il a indiqué que "la vulnérabilité de ces États et l'instabilité à laquelle ils sont confrontés permettent la propagation du terrorisme, facilite la criminalité transnationale organisée, étouffent la croissance économique, menacent les institutions démocratiques, permettent la propagation des maladies pandémiques et provoquent des nouveaux flux migratoires déstabilisant."



Selon Dr. J Peter Pham, "la création de (son) poste d'envoyé spécial pour la région du Sahel par le secrétaire d'État reflète l'engagement du gouvernement des États Unis envers la région."



Le mandat de l'envoyé spécial comporte quatre éléments clés : améliorer la coordination avec les autres partenaires internationaux, régionaux et les organisations internationales ; promouvoir la paix au Mali ; appuyer et soutenir les gouvernements pour accroitre la capacité des États dans les pays du G5 Sahel et les États côtiers voisins.